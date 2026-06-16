Prime uscite in casa Uta con la società già impegnata nella costruzione della nuova rosa targata 2026-2027. Dopo un’annata parecchio positiva, la squadra di Madau cercherà di fare ancora meglio e ambisce fortemente a una posizione “al sole”. I primi addii sono di Fabrizio Casu e Michel Milia.

Entrambi arrivati dal Decimoputzu in estate, hanno vissuto una stagione da protagonisti con la maglia dell’Uta. Si chiude con sette gol tra campionato di Promozione e Coppa Italia l’annata dell’esterno ex Antiochense: tra i migliori della prima parte di stagione biancoverde, poi un infortunio lo ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo; per il terzino classe 1991 invece, è stata un’annata da titolarissimo sulla fascia sinistra. Quattro le reti segnate da Milia di cui tre in un’unica partita contro la Freccia Parte Montis (2-3 in favore dell’Uta quel pomeriggio).

Tramite i loro social, entrambi i calciatori hanno comunicato che non faranno più parte dell’Uta: «Purtroppo è arrivato il momento dei saluti. È stata una stagione tra alti e bassi, non finita come avrei voluto a livello personale per via dell’infortunio, ma tutto sommato una stagione positiva per aver raggiunto l’obiettivo prefissato come una vera squadra.

Mi sono sentito a casa e apprezzato dal primo all’ultimo giorno da parte di società e tifosi.

Ancora un grazie alla società e mister per questa annata» dice Casu.

«Fiero, onorato e orgoglioso di aver giocato per questa maglia, questi colori e questa società. È stato un anno intenso e bellissimo che porterò sempre dentro me. Grazie di tutto e per tutto Uta, ad maiora» descrive Milia sotto il suo post.

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