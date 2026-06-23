Il Senorbì e Maurizio Erbì si separano. Il tecnico che nella scorsa stagione aveva guidato i biancorossi a una clamorosa rimonta in Seconda Categoria — culminata con cinque vittorie consecutive e una salvezza conquistata con tre giornate d'anticipo — non siederà più sulla panchina del club.

A rendere definitiva la separazione è stata la mancanza delle condizioni necessarie per proseguire il rapporto: «Non ci sono i presupposti per continuare assieme», la formula scelta per chiudere un'avventura che, sportivamente parlando, aveva lasciato il segno.

Erbì era arrivato a stagione in corso in un momento delicato, con la squadra invischiata nelle zone a rischio play-out, e aveva saputo restituire equilibrio e identità a un gruppo che stava faticando. Il settimo posto finale era stato il frutto tangibile di quel lavoro.

Ora il Senorbì Senorbì riparte da capo nella ricerca di una nuova guida tecnica. A fare da punto fermo, come sempre, il presidente Gianni Pireddu, figura storica del club dal 1972, pronto a traghettare la società verso il prossimo capitolo.

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