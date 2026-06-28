Non era scontato, ma anche per il prossimo campionato di Eccellenza il Santa Teresa è riuscito ad assicurarsi le prestazioni di Bilal Ziani e di Lucas Siamparelli.

Sono loro gli ultimi due giocatori confermati dal club del presidente Corrado Fois. L’annuncio è arrivato oggi, per la soddisfazione del direttore sportivo Tommasino Muntoni, che ha condotto in porto le trattative, e la gioia dei tifosi, che non vedono l’ora di rivedere all’opera tra le mura amiche del “Buoncammino” e negli altri stadi della Sardegna due grandi protagonisti della scorsa stagione.

Ziani e Siamparelli erano arrivati a Santa Teresa per la prima volta la scorsa estate: il fantasista marocchino scuola Real Madrid (classe 1999) dopo l’esperienza al Bisceglie, e il 29enne attaccante argentino dopo l’avventura alla Mori Santo Stefano.

Siamparelli ha poi chiuso la stagione col titolo di capo cannoniere del Santa Teresa grazie ai 12 gol realizzati. Un bottino che gli ha guadagnato l’attenzione di altri club, e che potrà migliorare nella seconda stagione in biancoceleste.

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