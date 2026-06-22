Un passato glorioso con otto stagioni in Serie D, dal 1983 al 1990, e dieci in Eccellenza. La Gialeto, che oggi milita in Prima Categoria, punta a tornare nel massimo campionato regionale nell’arco di tre o quattro anni.

«Partiamo dal basso per riportarci in alto», dice il vicepresidente Davide Boassa e responsabile del settore calcio. «Stiamo ristrutturando la società e puntiamo a valorizzarla con l’inserimento di Martino Melis, ex giocatore di Verona, Chievo Verona ed Empoli. Ricoprirà il ruolo di direttore tecnico del settore calcio. Stiamo inoltre inserendo figure professionali nel settore giovanile, tra allenatori e preparatori atletici. Vogliamo anche potenziare l’impianto sportivo con una club house e altre migliorie».

Il presidente è Marcello Frongia, responsabile anche del settore palestra, dove si svolgono diverse attività oltre al calcio.

Intanto ieri si è concluso il Memorial Gabriele Cipolla con le finali delle categorie Esordienti e Pulcini. Una bellissima manifestazione dedicata al ricordo del ragazzo scomparso a soli 15 anni.

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