Il Comitato regionale della Figc ha autorizzato lo svolgimento di diversi tornei regionali di calcio. In particolare si tratta del Torneo Regionale denominato “2° Memorial Aldo Salis”, organizzato dalla Società A.S.D. Sant’Elena Quartu e riservato alle Categorie “Pulcini 1° Anno, Primi Calci, Pulcini 2° Anno e Piccoli Amici”, che avrà svolgimento presso l’impianto sportivo Comunale “Centro Veritas” di Selargius, dal 18 al 23 Maggio 2026. E ancora il Torneo regionale denominato “Torneo di Primavera 2026”, organizzato dalla Società A.S.D. Simba di Palmas Arborea e riservato alle Categorie “Pulcini Misti, Primi Calci e Piccoli Amici”, che avrà svolgimento presso l’impianto sportivo Comunale “Centro Simba” di Palmas Arborea, il 24 Maggio 2026 e il Torneo Regionale denominato “Uniti per inseguire un sogno – 10° Torneo Gianni Fresu”, organizzato dalla Società A.S.D. Portotorres e riservato alle Categorie “Under 15 Femminile, Pulcini Misti, Primi Calci e Piccoli Amici”, che avrà svolgimento presso l’impianto sportivo Comunale “Cittadella Sportiva” di Portotorres, dal 2 al 6 Giugno 2026. È autorizzato il Torneo Regionale denominato “3° Torneo Bruno Selleri”, organizzato dalla Società A.S.D. Bruno Selleri Città Di Olbia e riservato alle Categorie “Under 17, Under 15, Esordienti Misti, Pulcini Misti, Primi Calci, Piccoli Amici”, che avrà svolgimento presso l’impianto sportivo Comunale “Geovillage” di Olbia dal 30 al 31 Maggio 2026.

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