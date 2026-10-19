I bosani, nel girone B di Promozione, si impongono per 2-1 contro il San Giorgio Perfugas, portando a casa la terza vittoria stagionale che vale anche una posizione a ridosso della zona playoff. Per l’undici allenato da Tore Carboni sono decisive le reti messe a segno da Fadda e Carta.

In Eccellenza, invece, il Terralba F. Bellu torna a casa dalla trasferta di Tempio con una sconfitta per 3-0. Per la formazione guidata da Roberto Concas è il terzo stop stagionale, sancito dalle reti tempiesi di Ljubanovic, Marras e Moreo (su rigore). I terralbesi hanno affrontato la gara con un uomo in meno dal 10’ del primo tempo per l’espulsione di Porru e hanno chiuso in 9 per il rosso dato ad Andrea Mereu.

Nel girone A di Promozione il bilancio è di tre pareggi. Il Samugheo, nel big match di giornata, blocca la capolista Selargius (reduce da 5 vittorie nelle prime 5 gare) con il punteggio di 2-2. Partita bella e intensa, con i ragazzi di Federico Trudu che hanno messo in campo l’ennesima prestazione positiva di questo inizio di stagione. È Zucca, dei padroni di casa, ad aprire il tabellino dei marcatori. Alla mezz’ora pareggiano i conti i selargini con un colpo di testa di Reginato.

A inizio ripresa è Rinino a segnare su punizione per gli ospiti. Nella parte finale della ripresa chiude la bella rete di Fernandez. Pareggia, sempre 2-2, l’Arborea, sul campo dell’Atletico Masainas. Nel primo tempo è Angioni a portare avanti la formazione ospite. Nella ripresa, prima il pareggio di Basciu, poi il nuovo vantaggio dell’Arborea di Ciarniello e nei minuti di recupero il 2-2 finale di Carsetti. Infine, pareggio a reti bianche (0-0) della Tharros, in casa, contro il CUS Cagliari. Un punto che muove la classifica di entrambe le formazioni e conferma le difficoltà in zona gol della compagine biancorossa.

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