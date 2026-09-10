La Coppa Italia di Eccellenza ha il suo tabellone. Il sorteggio della segreteria del Comitato regionale, sulla base dei risultati del primo turno, ha messo di fronte Calangianus e Santa Teresa Gallura, Bonorva e Alghero, Nuorese e Tortolì, Iglesias e Villacidrese: si gioca con andata e ritorno, mercoledì 7 e mercoledì 21 ottobre, sempre alle 16.

Il cammino delle otto qualificate racconta un turno più equilibrato di quanto dicano i verdetti. Il Bonorva ha eliminato l'Atletico Uri soltanto ai rigori, 7-6 dopo il 3-3 dei novanta minuti. Iglesias e Villacidrese sono passate pur perdendo la gara di ritorno, entrambe 0-1 in casa rispettivamente con Villasimius e Terralba; stessa storia per la Nuorese, battuta 2-1 a Gavoi dal Taloro. Hanno invece chiuso il discorso con una vittoria il Tortolì, 1-0 sul campo del Lanusei, il Santa Teresa, 2-1 sull'Ilvamaddalena, e l'Alghero, corsaro per 5-2 in casa dell'Usinese. Discorso a parte per il Calangianus, che ai quarti è arrivato senza scendere in campo: il Tempio si è ritirato.

Il tabellone dei quarti regala due sfide dal sapore di derby, Calangianus-Santa Teresa in Gallura e Nuorese-Tortolì, e certifica il buon avvio delle neopromosse: Bonorva e Villacidrese, che domani si affrontano nella prima giornata di campionato, sono entrambe fra le otto rimaste in corsa.

Sul fronte disciplinare, il giudice sportivo ha fermato per una giornata l'allenatore del Taloro Gavoi Pierpaolo Cannella e i cinque espulsi del turno: Conti e Thiam (Tortolì), Dominguez (Iglesias), Galic (Ilvamaddalena) e Zappino (Taloro Gavoi). Un turno di stop anche per otto giocatori alla seconda ammonizione: Mudrinski e Piacente (Atletico Uri), Soro (Bonorva), Djedje (Santa Teresa), Littarru (Taloro Gavoi), Langasco e Scanu (Usinese), Caferri (Villacidrese). Ora tocca al campionato: l'Eccellenza parte domani alle 16 con il girone unico, la Coppa tornerà il 7 ottobre.

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