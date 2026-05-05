Eccezion fatta per alcuni campionati in cui è ancora in corso la stagione regolare, nei restanti con l'inizio di maggio hanno preso il via sia i play off che gli out. Nel maggiore dei tornei sardi, quello di Eccellenza, la "lotteria" é iniziata il I° Maggio, con la semifinale playoff in cui, in gara unica disputata a Nuoro, Nuorese e Tempio si sono contese il passaggio alla finale regionale, dove l'Ilvamaddalena attendeva l'arrivo di una di loro. La vittoria del Tempio ha spalancato le porte ad una edizione speciale e di assoluta novità, di una "Stragallurese mare monti", fuori stagione.

Il primo dei 2 appuntamenti è in calendario per dopodomani, mercoledi 6, alle 16, stadio "Nino Manconi".

Rimanendo in orbita "Galluranglonese", anche i playout parlano la stessa lingua: a Buddusò è andato in scena l'atto primo che ha visto il Santa Teresa Gallura battere per 3-1 i padroni di casa: domenica prossima a campi invertiti il verdetto finale.

Continuando a parlare di squadre del "nostro" territorio va detto, che tutte le rappresentanti della Promozione (Coghinas, Luogosanto, Arzachena, San Giogio Perfugas e Castelsardo) tutte in modo positivo hanno definito le loro posizioni nell'arco della stagione regolare.

Aggiunto che in Prima Categoria si é disputata la penultima di campionato, di cui parleremo nei prossimi giorni, andiamo di filato alla seconda categoria. Per quanto concerne i play promozione il Golfo Aranci, nello scontro fra gironi, ha battuto tra le mura amiche per 2-0 il Calagonone.

Nei play out, riferendoci al girone H, la Budonese ha sconfitto (3-1), il Loiri, ed anche in questo caso sarà la partita di ritorno a decretare chi rimarrà in Seconda e chi dovrà abbandonarla. In conclusione eccoci al girone F: già promosso in Prima Categoria L'Atletico Castelsardo, l'attenzione si sposta per quanto riguarda i play out, alla Viddalbese, che persa gara 1, in trasferta col Tzaramonte, non ha altra chance per mantenere la categoria, che vincere nella gara di ritorno a Viddalba.

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