Alghero promossa con largo anticipo in Eccellenza, Arzachena salva e tagliata fuori dalla corsa playoff: ininfluente ai fini della classifica, la sfida tra catalani e galluresi si gioca domani alle 15.30 al comunale Pino Cuccureddu.

Nell’anticipo della penultima giornata del girone B del campionato di Promozione, che sarà diretto dall’arbitro Stefano Selva di Alghero (assistenti Marco Faggiani e Giuseppe Cadoni della sezione di Sassari), si affrontano due protagoniste del torneo: la squadra di Mauro Giorico, che ha dominato la stagione, e quella di Mauro Ottaviani, partita per conquistare una tranquilla salvezza e valorizzare i giovani e arrivata a lottare per la zona promozione. Un’Arzachena che da chiedere a un’annata ricca di soddisfazioni ha ormai solo quella di piegare a domicilio l’imbattuta capolista.

L’impresa è ardua, ma è anche vero che all’andata l’Alghero, allenato dal grande ex Giorico, passò solo di misura grazie al gol realizzato prima dell’intervallo da Barboza. Intanto è arrivato lo 0-3 a tavolino col Bosa per avere l’Arzachena schierato un giocatore squalificato, Andrea Saggia, per un errore sull’interpretazione delle norme: la partita, andata in scena domenica al Biagio Pirina, era stata vinta sul campo dai galluresi 4-1.

Pur riconoscendo la buona fede del club smeraldino, che non aveva convocato Saggia per la partita col Macomerese ritenendo che il turno di stop dovesse essere scontato in quella occasione – ragione per la quale l’Arzachena non è stata sanzionata anche con una multa –, il giudice sportivo ha accolto il ricorso del Bosa deliberando la sconfitta a tavolino per Bonacquisti e compagni.

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