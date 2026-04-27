Carbonia. Finita la stagione e con parte degli stipendi in ritardo, si concludono anche alcuni rapporti di lavoro: da oggi Sebastian Puddu non è più il direttore sportivo della squadra.

L’estate scorsa è stato uno dei maggiori artefici della costruzione della squadra che ha concluso il campionato di Eccellenza ieri all’ottavo posto. «Un ringraziamento - scrive Puddu – va allo staff e ai ragazzi che mi hanno accolto fin dal primo giorno, a mister Checco Fele per la sua esperienza e il suo carisma».

Puddu conosce bene il problema relativo alle spettanze attese dalla squadra: «Continuerò a lavorare affinchè vengano garantiti a staff e calciatori tutti gli aspetti economici dovuti».

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