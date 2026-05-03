Colpo esterno pesantissimo del Santa Teresa, che espugna il campo del Buddusò con un convincente 3-1 e mette una seria ipoteca sulla salvezza nel campionato di Eccellenza. Una gara intensa, combattuta, ma che alla distanza ha premiato la maggiore concretezza della formazione ospite.

Il match si sblocca grazie a Braga, che porta avanti il Santa Teresa sfruttando al meglio una delle prime occasioni della gara. Il Buddusò prova a reagire e trova il pareggio con Gassama, riaccendendo le speranze dei padroni di casa e riportando equilibrio nella sfida.

Nella ripresa, però, il Santa Teresa cambia passo: Carlander firma il nuovo vantaggio con una giocata decisiva, mentre Minnelli chiude i conti nel finale, gelando definitivamente il pubblico di casa e fissando il risultato sull’1-3.

Una vittoria che vale oro per gli ospiti, capaci di imporsi con autorità in trasferta e di mettere pressione al Buddusò in vista del ritorno. La squadra gallurese potrà ora giocarsi la permanenza in categoria tra le mura amiche il prossimo 10 maggio, forte di un doppio vantaggio e di una migliore posizione in classifica.

Il regolamento, infatti, sorride al Santa Teresa: in caso di parità complessiva dopo i due incontri, sarà il Buddusò a retrocedere. I padroni di casa, dunque, saranno chiamati a una vera e propria impresa nella gara di ritorno: servirà una vittoria con almeno tre gol di scarto per ribaltare la situazione e conquistare la salvezza.

Tutto ancora aperto, ma il Santa Teresa ha già messo un piede sulla strada giusta.

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