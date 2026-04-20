Al ritorno come all’andata contro il Taloro Siamparelli ne segna due, trascinando il Santa Teresa verso una vittoria pesantissima.

Il 14 dicembre a Gavoi la squadra di Fabio Levacovich si impose 2-1, mentre ieri al Buoncammino è finita 3-2: in gol oltre al capo cannoniere (con 11 centri in campionato e 4 doppiette) dei biancocelesti anche Carlander, autore del 3-1 a inizio ripresa e della sesta marcatura personale.

In inferiorità numerica per un tempo per l’espulsione di Braga prima dell’intervallo, i galluresi conquistano 3 punti che a una giornata dalla fine della stagione regolare di Eccellenza tengono accesa la speranza della conferma diretta della categoria.

Il successo contro il Taloro permette al Santa Teresa di issarsi a quota 34 in classifica, a una lunghezza di distanza dalla zona salvezza, e di superare al quartultimo posto il Buddusò. Una posizione che tornerebbe utile anche in caso di playout, avendo la formazione meglio classificata la possibilità di giocare in casa la gara di ritorno e di salvarsi a parità di risultati e reti segnate in totale nei due incontri, non essendo previsti i tempi supplementari.

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