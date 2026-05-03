Certe storie hanno il sapore speciale delle favole che iniziano nel modo perfetto. È il caso di Davide Loi, classe 2010, che a soli 16 anni ha fatto il suo esordio in Serie D lasciando subito il segno: gol al 16° minuto, quasi un gioco del destino, nella sfida tra la Costa Orientale Sarda e l’Olbia, terminata poi sul 2-2.

Un debutto così non si dimentica facilmente. Il giovane gialloblù ha realizzato la rete del primo pareggio, dimostrando personalità, sangue freddo e una maturità ben oltre la sua età. Un momento che vale molto più di un semplice gol: è il simbolo di un percorso, di sacrifici e di una crescita costante.

Davide ha mosso i primi passi nel mondo del calcio con il Tortolì Calcio, per poi proseguire il suo cammino nell’agonistica con l’Accademia Ogliastra. Tre anni fa è stato tra i primi a credere nel progetto della Costa Orientale Sarda, scegliendo di sposarne la visione e contribuire alla sua costruzione.

La scorsa stagione è stata già ricca di soddisfazioni: protagonista nella vittoria del campionato con i Giovanissimi. Quest’anno il passaggio agli Allievi e, a fine stagione, la meritata promozione in prima squadra. Un salto importante, affrontato con serietà e una mentalità da professionista. Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo con la testa sulle spalle, determinato e sempre pronto a lavorare.

Grande la soddisfazione di tutta la società, dagli allenatori del settore giovanile fino alla prima squadra guidata da Francesco Loi. Il suo esordio con gol rappresenta non solo una gioia personale, ma anche una conferma del lavoro svolto negli anni.

Per Davide, quel gol è stato una vera liberazione. Non tutti sanno che qualche anno fa aveva persino rischiato di lasciare il calcio. Oggi, invece, quel momento segna l’inizio concreto di un sogno che prende forma.

La sua storia si inserisce perfettamente nel progetto della Costa Orientale Sarda: una società che punta con decisione sulla valorizzazione dei giovani, dando spazio e fiducia ai talenti del territorio. L’esordio di Davide Loi non è un caso, ma il risultato di una filosofia chiara e lungimirante.

E se il buongiorno si vede dal mattino, questo è solo il primo capitolo di una storia che promette di essere davvero speciale.

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