L’Atletico di Masainas pianifica l’operazione "sorpasso" ai danni dell'Antiochense e ci proverà in uno dei tanti derby del girone B del campionato di Prima categoria. E comunque vada il torneo sarà vinto da una sulcitana. Questa domenica 3 maggio, infatti, la formazione del Sulcis proverà a sfruttare l’obbligatorio turno di riposo che dovrà osservare la capolista Antiochense, per tentare - come in una gara automobilistica di Formula Uno - il controsorpasso in curva a due giornate dal termine.

Il Masainas disputerà in casa il big match contro il Villamassargia, l’Antiochense dovrà fermarsi perché avrebbe dovuto incontrare il Santadi che invece diversi mesi fa ha abbandonato il campionato. In caso di vittoria l’Atletico, ora a quota 56 punti, tornerebbe a superare i lagunari che sono a quota 57. A quel punto, in realtà anche a prescindere dal risultato di domenica, decisiva sarà l’ultima giornata di campionato per capire quale delle due formazioni sulcitane vincerà il girone B del torneo: l’Atletico di Masainas, sconfitto in casa un mese fa proprio dall’Antiochense, lo ha condotto quasi sempre in testa.

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