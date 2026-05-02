Il Monastir chiude in grande stile la stagione regolare, imponendosi per 2-0 sulla Palmese nell’anticipo del campionato di Serie D, girone G. Allo stadio Gobbato di Pomigliano d’Arco, la formazione guidata da Marcello Angheleddu offre un’altra prestazione di spessore, confermando il proprio valore e consolidando il terzo posto in classifica.

Dopo un primo tempo equilibrato, la gara si sblocca nella ripresa: al 3’ è Solmonte a portare in vantaggio i sardi, mentre al 41’ Ferraro chiude definitivamente i conti. Una vittoria netta che suggella un finale di campionato in crescendo.

Per la matricola sarda si tratta del sesto risultato utile consecutivo, un traguardo che certifica la solidità e la continuità di rendimento della squadra. Il terzo posto finale, alle spalle soltanto della corazzata Scafatese e del Trastevere, rappresenta un risultato straordinario per una squadra al debutto nella categoria.

Un percorso esaltante, frutto del lavoro di una società attenta e organizzata, della guida tecnica di Angheleddu e dell’impegno di un gruppo di giocatori che si è distinto per qualità, spirito di sacrificio e coesione. Ora l’attenzione si sposta sui playoff, dove il Monastir proverà a continuare a sorprendere.

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