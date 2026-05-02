È Blas Dante Tapparello il re dei bomber del campionato di Eccellenza. Dopo una lunga rincorsa, l'attaccante della capolista Ossese è riuscito a superare la concorrenza, chiudendo da solo in vetta alla classifica marcatori. Decisiva la rete realizzata domenica scorsa contro il Calangianus, la sedicesima della sua stagione, che lo consacra grande protagonista della storica promozione dei bianconeri in Serie D. Il trentenne argentino, nato a Venado Tuerto, ha messo a segno complessivamente 16 gol in 27 presenze. In Sardegna ha vestito anche le maglie di Budoni e Ilvamaddalena, confermandosi uno degli attaccanti più affidabili della categoria. Un calciatore capace di fare la differenza nei momenti chiave, con un fiuto del gol che lo ha reso decisivo lungo tutto l'arco della stagione.

Si ferma invece a quota 15 Ousmane Baldé del Buddusò, a lungo leader della classifica cannonieri, con 30 presenze stagionali. A raggiungerlo è stato Alfredo Francisco Martins del Lanusei, a segno nell'anticipo contro la Ferrini Cagliari: grazie alle 28 presenze complessive, si prende il secondo posto. Fuori dal podio Kaio Piassi dell'Ilvamaddalena. Nella scorsa stagione il titolo di capocannoniere era stato condiviso a quota 15 reti da Nicolas Ricci (ex Carbonia, oggi all'Uri), Ezequiel Franchi (ex Ossese, ora alla Sancataldese) e Sergio Nurchi (ex Monastir, oggi alla Cos).

Nel girone A di Promozione domina invece Andrea Sanna, autentico trascinatore del Terralba verso il salto in Eccellenza. Nell'ultima gara contro la Freccia Parte Montis ha firmato il suo 32esimo centro in altrettante presenze: una media impressionante di un gol a partita. Classe 1983, Sanna si conferma un vincente: in carriera ha conquistato anche una promozione in Serie D con il Monastir, appena un anno fa, e ha raggiunto la Serie C con l'Arzachena, vestendo inoltre le maglie di Torres, Savona, L'Aquila e Lornano Badesse. Una carriera longeva e costellata di successi, che dimostra come la qualità non conosca età. Alle sue spalle si distingue Marco Gianoli della Tharros con 25 reti in 31 presenze. Terzo posto per Angelo Marci del Guspini, mentre in quarta posizione si piazza Massimo Pibiri dell'Arborea con 17 centri.

Tra i principali campionati sardi, il miglior realizzatore è Diego Barboza dell'Alghero. Il centrocampista uruguaiano ha chiuso una stagione straordinaria con 33 gol in 32 presenze, contribuendo in modo decisivo al dominio dei giallorossi nel girone B. L'ultima rete è arrivata nel successo contro il Bonorva, il trentesimo stagionale della squadra. Nato a Montevideo e con un passato nei massimi campionati di Uruguay, Cipro e Armenia, Barboza si è reinventato centrocampista offensivo, diventando un prolifico uomo-gol. Arrivato in Sardegna nel 2023 al Budoni, quest'anno è stato una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico Mauro Giorico. Alle sue spalle si piazza Domenico Saba del Bonorva, autore di 28 reti in 31 gare, con i biancorossi pronti a giocarsi la finalissima playoff. Terzo Santiago Mateucci del Coghinas, mentre a quota 20 gol chiudono Alessio Virdis (Alghero), Gavino Molozzu (Atletico Bono), Predrag Radovanovic (Coghinas) e Marcelo Gavim Bruno (Macomerese).

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