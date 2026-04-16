La gara di domenica scorsa del girone B di Promozione fra Castelsardo e Tuttavista Galtellì è stata sospesa nell’intervallo sul punteggio di 6-0 per l’impossibilità della formazione ospite di schierare il numero minimo di calciatori, a causa di una serie di malori accusati da cinque giocatori. Il Giudice Sportivo ha quindi disposto la sconfitta a tavolino per il Tuttavista Galtellì, omologando il risultato di 6-0, già maturato sul campo e più favorevole al Castelsardo.

Sul fronte disciplinare spicca la squalifica di due giornate inflitta ad Alberto Mereu della Freccia Parte Montis. Fermati per un turno anche Fabio Cammarota (Arborea), Claudio Pillitu (Cus Cagliari), Luca Milia (San Giorgio Perfugas), Emanuele Tosi (Terralba) e Mauro Sau (Tonara).

Squalificati per un turno dopo la decima infrazione Mattia Spano (Bosa), Federico Atzori (Pirri), Andrea Mereu (Freccia Parte Montis), Stefano Soru (Ovodda), Salvatore Apeddu (Ozierese) e Tommaso Piro (Uta 2020). Squalifica per una giornata anche per diversi calciatori giunti alla quinta ammonizione, tra cui Cristiano Angioni (Arborea), Daniels Fedorovics (Atletico Bono), Emanuele Secci (Atletico Cagliari) e Djibril Sylla (Bosa), oltre ad altri tesserati coinvolti.

Tra gli allenatori, una giornata di stop per Roberto Congiata Falchi dello Stintino.

Capitolo ammende: sanzione di 300 euro per l’Arborea e per l’Atletico Bono.

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