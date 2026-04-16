Nel campionato di Eccellenza il giudice sportivo della Figc ha squalificato per una giornata di Santiago Javier De Zan e Ilyas Lahrach del Tortolì, Tomas Ezequiel Pavone del Carbonia e Alessio Cossu della Nuorese.

Stop per un turno anche tra i calciatori non espulsi, ma sanzionati per recidività in ammonizione (quinta infrazione). Si tratta di Alessio Barracca del Buddusò e di Yanagu Gabriel Kazu Rossato del Lanusei 1987, che salteranno il prossimo impegno ufficiale.

Capitolo allenatori: una giornata di squalifica è stata comminata a Franco Giordano del Tortolì e a Nicola Manunza della Ferrini Cagliari.

Ammeda di 500 euro al Carbonia per intemperanze dei suoi sostenitori durante una recente gara in trasferta.

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