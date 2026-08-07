Chi era rimasto colpito da Jovanotti a Olbia col Jova Beach Party qualche estate fa, oggi col Jova Summer Party 2026 ha capito definitivamente che Lorenzo Cherubini non conosce limiti.

Tra un’incursione pomeridiana e l’altra, che gli hanno permesso di alternarsi con i suoi ospiti, su tutti le guest star Gabry Ponte e Alfa (con cui ha cantato "Buon vento"), le dichiarazioni d’amore per la Sardegna e lo show serale, iniziato con “Attaccami la spina”, il cantante romano ha travolto il pubblico del villaggio allestito alla Olbia Arena con tutta la sua energia e hit che hanno segnato gli ultimi 40 anni della musica italiana.

Al centro dello spettacolo i brani più ritmici e collettivi del suo repertorio, “L’ombelico del mondo”, “Penso positivo”, “Ragazzo fortunato”, “Ti porto via con me” e “L’estate addosso”, e, direttamente dagli esordi, l’iconica “Gimme five”, del 1988.

E ancora “Oceanica”, “Tanto”, “Bella”, “Gente della notte”, “Baciami ancora”, “Ciao mamma”, “A te” e “Il più grande spettacolo dopo il “Big Bang”, con cui infiamma l’arena, e tante altre. L’Arca di Lorè ha preso il largo, destinazione l’infinito.

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