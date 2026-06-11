Eccellenza
11 giugno 2026 alle 16:36
L'Ilvamaddalena domenica in Umbria si gioca la Serie DLa squadra isolana ha la chance per fare il salto di categoria
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Ultima gara della stagione anche per l'Ilvamaddalena impegnata domenica in Umbria per la conquista della Serie D.
La squadra di Favarin affronta la gara di rtitorno della finale di Eccellenza contro la Pietralunghese che domenica scorsa ha conquistato a La Maddalena un prezioso pareggio (1-1) nella gara di andata.
Si giocherà alle 16 a Pietralunga. Per l'Iva deve essere una gara all’attacco a caccia della vittoria per la riconquista della serie D, persa un anno fa.
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