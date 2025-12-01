L’obiettivo è dare un’opportunità di crescita e condivisione ai ragazzi del territorio attraverso collaborazioni siglate con societa’ leader nella valorizzazione dei settori giovanili catalani che adesso sono diventate partner ufficiali della Torres: Saint Cugat FC, Club Esportiu Mercantil, AtleticSegre, Gimnastic Manresa. Questo pomeriggio al pegasus Hotel di Sassari è stato presentato il programma internazionale Youth Fútbol Exchange pensato e progettato dalla società rossoblù.

Gli obiettivi del progetto vanno ben oltre la pura condivisione tecnica, ma puntano ad offrire un’esperienza di crescita sportiva e umana dei nostri ragazzi con una condivisione e una contaminazione fondamentale nella loro fase di crescita. Obiettivo della Torres è creare relazioni stabili con Club di alto livello in Catalogna con i quali promuovere e condividere i valori dello sport: rispetto, impegno, amicizia, appartenenza.

Il progetto nel dettaglio si compone di stage incrociati tra Sardegna e Catalogna (allenamenti e scambi tecnici), partecipazione a tornei internazionali in Catalogna, campus estivo 2026 a Sassari con giocatori e tecnici delle categorie S19, S17, S15, S12 e confronti continui fra i club partner con visite e incontri periodici nelle strutture delle società con l’obiettivo comune di condividere metodi e conoscenze.

