Una beffa. Il gol del Montespaccato al 93' toglie al Latte Dolce una vittoria che avrebbe meritato per aver giocato oltre un tempo in inferiorità numerica e aver subito anche un rigore.

Davanti ai tifosi di casa la squadra sassarese ha disputato un primo tempo eccellente: ha segnato per prima al 18' con Luiu che ha sfruttato l'assist di Loru. Passano sei minuti e il fallo di Asproni su Vitelli costa il rigore. Batte lo stesso giocatore ospite e Salvato respinge, ma Vitelli riprende e pareggia. Alla mezzora perentorio stacco di testa del difensore Pinna ed è nuovo vantaggio. La gioia dura poco perché al 32' Loru viene espulso per doppia ammonizione.

Il carattere dei biancocelesti produce il 3-1 con un siluro di Mayr al 40'. In apertura di ripresa però accorcia ancora Vitelli, di testa. Si accende la spia dell'energia per il Latte Dolce, che combatte nonostante l'inferiorità numerica ma è poco fortunato a differenza del Montespaccato che nel recupero realizza il pareggio con incornata di Franco.

