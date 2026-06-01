prima categoria
01 giugno 2026 alle 21:32aggiornato il 01 giugno 2026 alle 21:32
Per il riscatto dopo la retrocessione la Baunese sceglie Maurizio MurruLa società «Ripartiamo da un tecnico giovane e promettente, di grande personalità e serietà»
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Appena retrocessa in Prima categoria la Baunese comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2026/2027 all'allenatore Maurizio Murru.
«Ripartiamo da un tecnico giovane e promettente, di grande personalità e serietà», scrive la società.
Dopo l'ultimo sfortunato campionato di Promozione quindi getta la base per il riscatto, sapendo anche di dover affrontare un torneo difficile come la Prima categoria.
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