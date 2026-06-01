Appena retrocessa in Prima categoria la Baunese comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione sportiva  2026/2027 all'allenatore Maurizio Murru.

«Ripartiamo da un tecnico giovane e promettente, di grande personalità e serietà», scrive la società.

Dopo l'ultimo sfortunato campionato di Promozione quindi getta la base per il riscatto, sapendo anche di dover affrontare un torneo difficile come la Prima categoria.

© Riproduzione riservata