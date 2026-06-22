Michele Tamponi resta alla guida del Tavolara.

La conferma del tecnico è stata annunciata dalla società gallurese che punta al rilancio di una squadra che in passato è stata grande protagonista e che sta puntando al rilancio con un programma impostato sulla concretezza.

La stessa conferma di mister Tamponi dimostra che si vuole dare continuità a quanto fatto la scorsa stagione col Tavolara promosso il Prima categoria: su 26 gare giocate, ne ha vin to 21. Cinque i pareggi, nessuna sconfitta.

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