Formalmente, dopo la disputa del turno Prepasquale del campionato di Eccellenza, si può avere l'impressione, soffermandosi sulle formazioni Galluresi, che poco o nulla sia cambiato. Ma é nella sostanza che emergono evidenti gli esiti delle gare della quart'ultima giornata, nonchè dodicesima di ritorno per: Ilvamaddalena, Tempio, Calangianus, Buddusò e Santa Teresa, elencate rispettando la classifica attuale.

Su tutte, sia in senso positivo che negativo, ad illuminare la scena è l'esito della "Stragallurese del mare" fra Santa Teresa e Ilvamaddalena: con il successo ottenuto al "Buoncammino" gli isolani non solo si sono confermati al secondo posto a quota 52, ma hanno anche riaperto i giochi, sfruttando il pari tra Nuorese (49) e Ossese, sempre al I° posto con 53, per ciò che concerne la promozione diretta.

La perdente invece nell’uovo ha trovato una sorpresa assai poco gradita, che è data dal fatto, a 3 turni dal termine, di ritrovarsi con 31 punti in piena zona play out. Il Tempio 43 , dopo il pareggio in extremis, certamente meritato ma che nella sostanza non apporta nessun beneficio, mantiene sì, il 4° posto, ma vede allontanarsi le 3 avanti, ed avvicinarsi le 2 dietro; e se ciò non bastasse, anche la sempre più reale possibilità che i play promozione non si disputino per il fattore distanza punti.

Scendendo in graduatoria troviamo il Calangianus (34), che perdendo in Ogliastra con la sua "bestia nera" Lanusei, ha ridotto da +4 a +3, il vantaggio sui play out. A questo punto in casa giallorossa è più che mai necessario guardare con grande attenzione ai 3 impegni futuri, con il prossimo, domenica al "Signora Chiara", contro il Villasimius 32, che senza mezzi termini è obbligatorio portare a termine in maniera vittoriosa.

Nei 2 che portano alla conclusione della stagione regolare le avversarie si chiamano Nuorese ed Ossese, e per loro più di ogni commento e sufficiente guardare la loro classifica. Il Buddusò (33), e siamo al termine, battendo con il favore del proprio pubblico l' Atletico Uri, si é portato a + 2 , dai play di sotto. Ma per confermare questo margine di vantaggio dovrà ingaggiare delle autentiche battaglie: domenica prossima a La Maddalena, per poi ricevere la visita del Tortoli, e stiamo parlando di scontro diretto, così come potrebbe esserlo anche l'ultima di campionato nella "tana" del Taloro Gavoi.

© Riproduzione riservata