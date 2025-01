Gabriele Zappa-Cagliari Calcio, l’unione è sancita fino al 30 giugno 2030. «Forte attaccamento all’Isola, diventata la sua seconda casa, un legame speciale con i tifosi: Zappa è un autentico esempio di dedizione, perseveranza e voglia di migliorarsi sempre», scrive il club in una nota.

Nato a Monza, classe 1999, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Zappa ha giocato la sua prima stagione nei professionisti tra le fila del Pescara (2019-20), per iniziare il suo percorso in rossoblù dalla stagione successiva. Ha esordito così con il Cagliari il 20 settembre 2020 nel pareggio esterno contro il Sassuolo: nel campionato 2020-21 colleziona in tutto 34 gare e 4 assist.

Due stagioni consecutive in A, poi una nuova sfida: dare il proprio contributo per riportare subito la squadra nella massima serie. Gli riuscirà da protagonista: tra gli uomini chiave della difesa, dopo tre gol – compreso il primo in rossoblù, realizzato nella vittoria casalinga per 4-1 contro l’Ascoli – l’11 giugno 2023 a Bari, finale playoff, è l’artefice al 94° minuto di gioco di un assist tra i più iconici nella storia del Club. Il cross al bacio per Pavoletti vale la Serie A.

La scorsa stagione Zappa ha confermato la sua crescita, ritagliandosi un ruolo importante nella conquista della salvezza, sempre in campo nelle 38 partite di campionato, impreziosite anche da 1 gol, il primo in A, nella vittoria per 2-1 contro il Genoa e da 3 passaggi vincenti. Tra i capitani della squadra – 165 gare con il Cagliari – in questa prima parte di campionato è stato tra i calciatori in rosa che ha totalizzato più minuti: è partito nell’undici titolare in tutte le 21 partite, impiegato sia da terzo di difesa che da esterno in una linea a 4, con licenza di sganciarsi in avanti a supporto della fase offensiva.

Memorabile la doppietta segnata al Milan all’Unipol Domus lo scorso 9 novembre, la prima in carriera: il gol del definitivo 3-3 – destro al volo ad insaccarsi sotto l’incrocio dei pali – è già nella lista dei più belli della Serie A 2024-25.

(Unioneonline)

