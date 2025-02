Nicolas Viola guida il gruppo degli ex che scenderanno in campo in Bologna-Cagliari, domenica alle 15. Il fantasista ha giocato coi felsinei nella stagione 2021-2022, l’ultima prima di arrivare in Sardegna, con sole 6 presenze in Serie A ma utili per rilanciarsi dopo un periodo da svincolato. Lo scorso anno ha rinnovato fino al prossimo 30 giugno, ma la sua volontà è chiara: «Mi sento ancora un ragazzino, penso di avere ancora tanto da dare», dichiara in un’intervista rilasciata a Dazn. «Non so che succederà a luglio: sono un calciatore del Cagliari, vorrei restare qui. Il mio obiettivo è crescere ancora, giorno dopo giorno: una crescita positiva, insieme ai miei compagni. Cercare di fare sempre meglio, metterci quel qualcosa in più che ti permetta di alzare ancora il livello».

A Bologna, contro una squadra che ieri ha vinto 2-1 col Milan e si è rilanciata in ottica quarto posto, il Cagliari ci arriva con un +4 sulla zona retrocessione. «L’obiettivo è chiaro: dobbiamo raggiungere la salvezza il prima possibile», ribadisce Viola. «Dobbiamo metterci sempre quel qualcosa in più, in allenamento e in gara, per raggiungere il nostro traguardo. Il campionato è difficile, noi ce la stiamo mettendo tutta e anche quando andiamo sotto spesso riusciamo poi a portare a casa dei punti. Dobbiamo continuare a crescere».

Per Nicola (che domani terrà la conferenza stampa di vigilia alle 12.15) c'è la possibilità di scegliere sulla trequarti col ballottaggio fra lo stesso Viola e Gianluca Gaetano. «Non c’è competizione, ma un confronto tra persone che vogliono solo il bene della squadra», il commento del numero 10. «La mia età mi consente di gestire al meglio queste situazioni ed offrire qualcosa a chi è più giovane. Ritengo Gianluca un ottimo calciatore, ci sta dando tanto. Allo stesso tempo possiamo fare qualcosa di grande insieme, crescere entrambi. Siamo una squadra giovane ma allo stesso tempo formata da ragazzi con più esperienza che si mettono a disposizione, mister Nicola sta facendo un grandissimo lavoro con tutti».

Da parte di Viola anche tanti elogi per i compagni del Cagliari, a cominciare dai nuovi: «Piccoli è un calciatore fondamentale per questa squadra, ha margini di crescita evidenti. Dobbiamo supportarlo, metterci a sua disposizione come lui fa per noi. Continuando così arriveranno anche più gol. Zortea e Felici sono due giovani interessanti: professionisti esemplari, si mettono tanto a disposizione in campo e questo secondo me farà la differenza anche in prospettiva futura. Anche loro possono crescere ancora tantissimo». Ma fra i leader c’è pure Mina: «Non è solo istinto e grande personalità in campo. È un ragazzo molto intelligente, rispettoso, che riesce ad andare d’accordo con tutti. Un esempio per i ragazzi più giovani, sia in campo sia fuori. Sono orgoglioso di far parte di un gruppo del genere», conclude Viola.

