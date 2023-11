Nicolas Viola ci ha preso gusto. Dopo il gol del pareggio a Udine in Coppa Italia si è ripetuto anche oggi pomeriggio, appena entrato, aprendo le marcature nella vittoria per 2-1 sul Genoa, terza in una settimana per i sardi.

«Ho voglia di giocare e lo sto facendo vedere, Ranieri se ne sta accorgendo», il messaggio dopo il secondo gol in quattro giorni. «Siamo felicissimi: serviva dare continuità e l'abbiamo fatto. Avere tutti i giocatori pronti è la forza del gruppo, io cerco di fare il massimo delle mie capacità. Sono contento di quello che sto facendo e spero di farlo il più possibile».

Per Viola la rimonta da 0-3 a 4-3 di domenica scorsa è stata la svolta che serviva al Cagliari: «Il Frosinone l'abbiamo presa come una chiave per fare un campionato importante, da lì è uscita la forza del gruppo e adesso avremo altre grandi partite. Il salto di qualità c'è stato ma adesso pensiamo partita dopo partita. Abbiamo l'esperienza della scorsa Serie B, siamo ordinati nei momenti difficili e contro la Juventus vogliamo giocarcela a viso aperto».

