Quattro sconfitte di fila che fanno male e non solo perché il poker di ko il Cagliari non lo registrava dal girone d’andata (tra la quinta e l’ottava giornata). Ranieri ha guidato anche oggi un allenamento intenso, chiuso con una partitella a tutto campo. Del Crai Sport Center non filtra nulla circa le intenzioni del tecnico in vista della gara di domenica a Udine con l’Udinese.

Ormai pienamente recuperato Sulemana, che ha recuperato dall’infortunio subito contro il Torino, restano indisponibili Hatzidiakos, Mancosu, Oristanio e Shomurodov, oltre allo squalificato Aresti.

Domani nuovo allenamento a mattino e, a seguire, l’attesa conferenza stampa di Ranieri, che ripartirà dal movimentato dopo partita di sabato scorso contro la Lazio.

