Sessione di allenamento personalizzata, questa mattina al Crai Sport Center di Assemini, per Gianluca Gaetano e Leonardo Pavoletti. Il trequartista e il capitano del Cagliari non erano in gruppo coi compagni, per una gestione dei carichi di lavoro. Fra domani e venerdì si capirà se potranno essere convocati per la trasferta di Como, sabato alle 15 (arbitra Francesco Fourneau della sezione di Roma 1).

Oltre a Gaetano e Pavoletti, l’allenamento di stamattina del Cagliari non ha visto – di nuovo – Florinel Coman. Già ieri l’attaccante rumeno si era limitato a una seduta individuale, oggi per lui secondo giorno a parte a causa di un fastidio al tendine d’Achille del piede sinistro. Terapie, invece, per Yerry Mina che di sicuro non sarà presente al Sinigaglia.

L'allenamento ha visto una prima parte dedicata agli esercizi di attivazione tecnica, a seguire esercitazioni tattiche svolte in funziona dalla gara, sviluppi di gioco e una partita giocata su campo ridotto. Domani il Cagliari tornerà in campo sempre di mattina, venerdì rifinitura e partenza per Como.

