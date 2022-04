Prosegue la marcia di avvicinamento del Cagliari alla prossima partita di campionato. Sabato alla Unipol Domus arriva il Sassuolo, per un’altra delicatissima sfida in chiave salvezza.

Ad Asseminello, nell’ultima seduta d’allenamento presieduta da Walter Mazzarri, i rossoblù hanno svolto esercizi di attivazione con la palla e poi esercitazioni dedicate alla tecnica e al lavoro atletico. Quindi partite a tema e, in chiusura, una partita giocata su campo ridotto.

In gruppo Luca Gagliano, personalizzato per Luca Ceppitelli e Raoul Bellanova, che oggi ha lavorato per smaltire un affaticamento alla coscia destra. Terapie per Edoardo Goldaniga.

