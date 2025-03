È cominciato ufficialmente questo pomeriggio il ritiro anticipato del Cagliari al Crai Sport Center di Assemini. Dopo la decisione della società, maturata al termine della partita persa contro il Bologna domenica sera, oggi la squadra si è ritrovata nel centro sportivo dove rimarrà fino al match di venerdì (ore 20.45) contro il Genoa, che aprirà la ventottesima giornata di Serie A. Un modo per compattare il gruppo, e non una mossa punitiva, in vista di una sfida determinante per tornare a fare punti e avvicinare l’obiettivo salvezza.

Alla seduta di oggi non ha preso parte, come alla ripresa di ieri, Zito Luvumbo. L’attaccante angolano è rimasto a riposo per il secondo giorno consecutivo, dopo che domenica – al rientro da titolare a due mesi di distanza dall’infortunio con l’Atalanta – si è procurato un nuovo problema fisico. Per lui ora c’è un fastidio ai flessori della coscia destra: saranno necessari ulteriori accertamenti, le probabilità di un recupero lampo per Cagliari-Genoa sono molto basse. Personalizzato, invece, per l’altro infortunato Kingstone Mutandwa.

Domani doppia seduta per il Cagliari, una di mattina e l’altra di pomeriggio. Oggi squadra al lavoro prima in palestra, poi in campo spazio a delle esercitazioni tecniche, accompagnate da una serie di sviluppi di gioco. Quello al via stasera è il secondo ritiro anticipato: l’altro, dopo la sconfitta con l’Empoli a settembre, aveva poi portato a una buona serie di risultati fra cui come la qualificazione in Coppa Italia con la Cremonese e la prima vittoria in questa Serie A a Parma.

