Brutto primo tempo del Cagliari, sotto 0-1 all'intervallo contro il Bologna. Fin qui decide il gol di Holm, con Felici che ha l'occasione migliore per il pari ma la spreca.

Dopo 9 minuti prenderebbe la traversa Prati con uno splendido destro da circa 25 metri, ma l'arbitro segnala un fallo precedente e l'azione è invalidata. Per vedere una giocata concreta bisogna attendere il 21', Odgaard chiude uno scambio e calcia col sinistro alto non di molto. Il Cagliari farebbe gol al 26': Felici si invola sulla sinistra e col destro piazza sotto le gambe di Ravaglia, ma l'assistente annulla perché Adopo (in fuorigioco) ostacola Ferguson rendendo la sua posizione attiva.

Una spettacolare discesa di Palestra dà una chance a Folorunsho, il filtrante è perfetto ma Ravaglia anticipa in uscita il numero 90 sfortunato nel rimpallo con la sfera che esce sul fondo. Dalla parte opposta Odgaard tocca per Ferguson e il suo destro dal limite è bloccato in due tempi da Caprile, che un minuto dopo alza sopra la traversa con un prodigio sensazionale un bel tiro di Bernardeschi. Dall'angolo seguente, però, sponda sul secondo palo di testa di Odgaard e nell'area piccola Holm gira in rete per lo 0-1 al 31'. Tantissimo spazio per il difensore svedese, lasciato solo dalla difesa del Cagliari.

La squadra di Pisacane fatica a reagire dopo lo svantaggio, al 39' Folorunsho lancia Esposito ma il duello uno contro uno lo vince Heggem. È invece enorme la chance sprecata da Felici al 42': lanciato in posizione regolare, solo davanti a Ravaglia, anziché entrare in area e cercare di saltarlo prova il piazzato col destro e il portiere ospite mette in angolo in tuffo.

