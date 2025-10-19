Cagliari-Bologna, le pagelle rossoblù: molte insufficienze, male Esposito e MinaTanti giudizi negativi per la squadra di Pisacane, sconfitta 0-2
È un brutto 0-2 quello con cui il Cagliari è uscito sconfitto questo pomeriggio dall'Unipol Domus contro il Bologna: si salvano in pochi nelle pagelle, stecca Esposito.
Caprile 6
Non può fare granché sui gol, evita il tris.
Zappa 6
Rientra dopo l'infortunio.
(dal 9' st Borrelli 5,5)
Non crea occasioni
Mina 5,5
Doveva esserci lui su Holm sullo 0-1.
(dal 23' st Zé Pedro 5,5)
Un'altra leggerezza, su Pobega.
Luperto 5,5
Rientro non indimenticabile.
Obert 5,5
Orsolini non gli lascia scampo sul raddoppio.
Adopo 5,5
Un suo "blocco" involontario costa l'annullamento del gol di Felici.
Prati 5,5
Un bel lancio in profondità e non molto altro.
(dal 23' st Gaetano 5,5)
Ci prova su punizione senza fortuna.
Folorunsho 6
Tenta di dare qualche strappo ma non è giornata.
Palestra 6
Le sue discese esaltano la Domus, i compagni non lo assistono.
Esposito 5
Inizia a preoccupare il suo digiuno realizzativo.
(dal 34' st Kılıçsoy sv)
Felici 5,5
Un gol annullato ma non per responsabilità sue.
(dal 9' st Luvumbo 5,5)
Ci mette voglia, non sostanza.
Pisacane 5,5
Le scelte a sorpresa non funzionano, il Cagliari punge poco.