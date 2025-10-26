SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI VERONA-CAGLIARI

Il Cagliari comincia bene lo scontro diretto col Verona, ma a fine primo tempo è sotto 1-0. Dopo un buon primo quarto d'ora i rossoblù calano e a segnare è Gagliardini.

La partita comincia con uno scontro di gioco tra Núñez e Borrelli, che restano a terra doloranti. Dopo due minuti di cure si riprende a giocare e proprio il centravanti del Cagliari ha la prima chance: lancio in avanti, prende il tempo a Valentini e col sinistro sfiora l'incrocio dei pali con una bella conclusione su cui Montipò poco avrebbe potuto. Ancora i rossoblù al 13', Gaetano controlla e in diagonale dal centro-destra trova la parata in corner del portiere: provvidenziale, perché altrimenti il pallone sarebbe finito in porta.

Núñez non ce la fa, problemi alla spalla, al 16' lascia il posto a Bella-Kotchap nel primo cambio della partita. Ma il Verona, dopo aver sofferto per oltre venti minuti, segna alla prima azione: punizione da destra di Giovane, gira di testa Gagliardini spizzando il pallone che inganna Caprile e finisce nell'angolo basso. È 1-0 al 23'. Il Cagliari non ha una grande reazione, anzi rischia al 34' il raddoppio: un rimpallo libera Serdar sulla sinistra, mancino a botta sicura mandato da Caprile sulla traversa già con un prodigio, che diventa doppio miracolo perché il portiere (veronese di nascita) si ripete sul tap-in di testa di Orban.

Dopo una parte centrale di primo tempo complicata si fa rivedere il Cagliari al 39', punizione di Gaetano da circa 25 metri alta non di molto. Montipò è invece impegnato al 43' per smanacciare un cross di Palestra, sul quale poi l'assistente segnala come il pallone fosse uscito. All'inizio dei quattro minuti di recupero Orban va via a destra e crossa, bravo Palestra a coprire.

