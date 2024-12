Il primo tempo di Venezia-Cagliari si chiude 1-0 ed è un punteggio molto pesante per i rossoblù, che gestiscono bene la partita finché non si trovano sotto. In gol Zampano, sullo 0-0 Mina a un passo dal vantaggio.

Alla fine è 4-3-2-1 il modulo del Cagliari, con Zortea e Gaetano dietro Piccoli. Primo tiro del Venezia, al 5' con un sinistro alto di Zampano, poi però sono i rossoblù (in maglia bianca) a fare la partita pur senza creare granché. Ci prova Gaetano al 20', sinistro appena dentro l'area fuori non di molto.

Alla mezz'ora bel cross di Augello, Ellertson anticipa Zortea di testa nell'area piccola. Un minuto dopo sempre il numero 3 stavolta su punizione da destra, Mina sovrasta tutti ma Stanković fa un miracolo (respingendo addirittura di testa) e il rimpallo non favorisce il Cagliari.

Contro l’inerzia della partita, al 39’, in gol va il Venezia: l’ex Oristanio scappa sulla sinistra lasciando sul posto Zappa, cross basso bucato da Augello e Zampano segna sul primo tiro in porta dei lagunari. Reazione del Cagliari al 43’, con un destro a giro di Gaetano alto e un minuto dopo un tiro di Zortea bloccato da Stanković.

© Riproduzione riservata