Cagliari è tornata in piazza per l’Ucraina. Questo pomeriggio piazza Garibaldi ha ospitato una manifestazione a sostegno della popolazione colpita dal conflitto con la Russia che dura ormai da quattro anni, tra bandiere blu e gialle e interventi dalla scalinata.

L’iniziativa è stata promossa dal partito Ora, da Liberi Oltre, dalla Gioventù Federalista Europea e dalla comunità ucraina Oci, con l’adesione di Acli Cagliari, Pd, Azione, Più Europa e Italia Viva.

Tra i presenti anche il giornalista Claudio Locatelli, da due anni sul fronte ucraino, che ha portato una testimonianza diretta della guerra e delle sue conseguenze sulla popolazione civile. Presente anche l’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi, che ha richiamato al valore della pace, alla responsabilità dell’Europa e alla necessità di mantenere alta l’attenzione e la solidarietà verso il popolo ucraino.

