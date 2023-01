Ufficializzati dalla Lega di B anticipi e posticipi del campionato cadetto tra la settima e la dodicesima giornata.

Il Cagliari giocherà il 25 febbraio alle 14 (settima giornata) sul campo del Venezia. Per l'ottavo turno, in infrasettimanale, la squadra di Ranieri ospiterà il Genoa martedì primo marzo alle 20.30. Alla nona giornata, la sfida in trasferta contro il Brescia di Cellino domenica 5 marzo alle 15.

Anticipo a venerdì 10 marzo (alle 20.30) per la gara alla Domus con l'Ascoli. Per la dodicesima giornata, trasferta contro la Reggina in programma sabato 18 alle 16.15. Infine, per la dodicesima giornata, Cagliari-Sudtirol si gioca sabato primo aprile alle 14.

