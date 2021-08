Dopo il gossip, l’ufficialità: Simone Mancini è un giocatore dell’Olbia. Lo comunica il club presieduto da Alessandro Marino, che con l’arrivo del giovane attaccante laziale, classe 1999, puntella il reparto avanzato dopo la partenza di Andrea Cocco.

Mancini ha sottoscritto con l’Olbia un contratto biennale. "La Società rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Simone Mancini. L'attaccante ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2023", si legge nel comunicato emesso oggi dall’Olbia Calcio.

Nativo di Latina, Mancini è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili della Juventus e del Pescara. Nella stagione 2018/2019 il trasferimento in prestito al Fano, con cui, nel campionato di Serie C, il giocatore ha totalizzato 6 presenze. Quindi, nel gennaio 2020, il prestito all'Hibernians, nel massimo campionato maltese, per ripartire la scorsa estate dall’Italia, dal Foligno e dalla Serie D, parentesi durante la quale Mancini ha avuto modo di mettersi in evidenza giocando 24 partite e segnando 5 reti.

Nel finale di stagione il trasferimento alla Recanatese, sempre in Serie D, dove ha collezionato 9 presenze e 1 rete.

Mancini sarà presentato domani, col resto della squadra, nel cortile dell’ex Scolastico di Olbia, dove, a partire dalle 20, i bianchi faranno il loro debutto ufficiale in città prima dell’esordio in campionato, che avverrà domenica 29 agosto contro la Pistoiese tra le mura amiche del "Nespoli" (si gioca alle 17.30).

