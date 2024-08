Ufficiale. Josè Luis Palomino è un giocatore del Cagliari: il difensore argentino, classe 1990, ha firmato un contratto annuale con il club rossoblù con opzione per la stagione successiva.

«Leadership, personalità ed esperienza internazionale lo rendono un rinforzo importante per la difesa rossoblù, portando qualità e sicurezza al reparto arretrato», scrive il Cagliari Calcio dandogli il benvenuto.

Dopo gli inizi al San Lorenzo e all’Argentinos Juniors, Palomino approda in Europa nel 2014: due stagioni al Metz, in Francia, una al Ludogorets, in Bulgaria. Nell’estate 2017 il trasferimento in Italia, all’Atalanta, dove inizia una lunga e fortunata avventura diventando uno dei protagonisti della splendida ascesa del club bergamasco nelle parti nobili della Serie A e persino dell’Europa.

In totale a Bergamo ha collezionato 225 presenze, 9 gol e 5 assist. Palomino viene però da una stagione travagliata e piena di infortuni, in cui non è riuscito ad andare oltre le 4 presenze (con appena 23 minuti giocati) in campionato.

Resta tuttavia un centrale di grande esperienza, solidità e prestanza fisica. Fortissimo nei duelli aerei, ha anche il vizio del gol.

