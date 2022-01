Il Cagliari ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Daniele Baselli.

"Benvenuto Daniele”, scrive il club in un tweet. Mediano di qualità ed esperienza, con 224 presenze in Serie A, l’ex Torino – si legge nel comunicato della società rossoblù – è “apprezzato per la pulizia delle giocate e l’eleganza palla al piede, è un centrocampista box to box dotato di notevole tecnica a cui sa abbinare corsa e tempo degli inserimenti. Destro naturale, abile anche con il mancino, le sue ottime doti balistiche gli permettono di concludere spesso dalla distanza”.

Baselli ritrova Mazzarri, che lo ha allenato tra i granata dal 2018 al 2020.

Nato a Manerbio il 12 marzo 1992, entra nel settore giovanile dell’Atalanta, che lo riscatta dopo due stagioni in prestito in B al Cittadella.

Nel 2015 viene ceduto al Torino, dove diventa un punto fermo del centrocampo: 18 gol in campionato nelle prime quattro stagioni, fascia da capitano e convocazione in Nazionale maggiore. Poi gli infortuni e una stagione, quella attuale, in cui è stato utilizzato col contagocce, chiuso da Pobega, Lukic e Mandragora.

Un importante rinforzo per il Cagliari in una linea mediana orfana di Rog e Strootman.

