Mai in carriera Daniel Maldini aveva segnato per tre giornate consecutive di Serie A. Lo ha fatto oggi in Udinese-Cagliari, dopo le reti contro Lecce e Atalanta (anch’esse decisive per vincere), e ha completato al meglio una settimana cominciata con il caso dell’incidente stradale (con etilometro positivo e ritiro della patente) e proseguita – però – con la convocazione in Nazionale.

«Era importante vincere, poi poteva fare gol chiunque», le parole a caldo nel dopogara di Maldini. Che esalta un suo compagno, nonostante sia stato lui a vincere il premio di Player of the Match di Udinese-Cagliari: «Caprile ci ha salvato un’infinità di volte, spero che si accorgano anche dalla Nazionale quanto è forte».

Il Cagliari ha dovuto mettere in campo una prova di sofferenza, risultando cinico in una delle poche occasioni avute. «Il mister ci aveva annunciato prima della partita che questo sarebbe stato il piano gara, abbiamo ottenuto quello che volevamo. Siamo contenti per questa vittoria», conclude Maldini. Che da domani sera sarà a Coverciano.

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