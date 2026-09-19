Primo punto in trasferta della Torres che a Forlì chiude 1-1. Con qualche rimpianto, perché sull'1-0 realizzato in apertura di gara dal solito Lorenzo "Il Magnifico" Di Stefano, la squadra sassarese ha fallito il colpo del ko al 56' con Zecca che da solo in area ha concluso sul portiere.

Peccato davvero, anche perché il tecnico Greco ha affrontato la squadra con gli uomini contati, dati gli acciacchi di Nunziatini e Carboni, che si sono aggiunti agli infortunati Zanandrea, Scaringi e Sorrentino, che si è operato a un menisco del ginocchio sinistro.

Molto positivo il debutto in difesa del ventenne Kebbeh: con lui in campo palloni alti e fascia hanno avuto un solo padrone dalle sue parti. Dopo l'iniziale rovesciata di Petrelli (gran riflesso di Zaccagno) la Torres è passata in vantaggio con Scotto che ha verticalizzato per Di Stefano che in corsa ha infilato la palla rasente al palo destro.

Nella ripresa traversa fortuita colpita di testa da Berto che stava per fare l'autologol. Al 56' grande lancio di Pennington per Zecca che entra in area da solo ma calcia sul portiere, poi sulla respinta Scotto spara alto. Escono Kebbeh e gli ammoniti Masala e Pennington, entrano Corsinelli, Mastinu e Boninu ma la Torres appare sbilanciata e su ripartenza di Farinelli ecco il pareggio: traversone da sinistra e Coveri stoppa e segna.

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