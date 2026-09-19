Udinese-Cagliari, Adopo: «Abbiamo un obiettivo chiaro e vogliamo prenderci il massimo»Il centrocampista dedica la vittoria a Pisacane: «Ha sempre creduto in me
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Michel Adopo sta diventando ormai un giocatore multiuso, tanto da aver fatto diversi ruoli questo pomeriggio nel corso di Udinese-Cagliari. «Il mister ha bisogno di me in quella zona di campo, sulla destra: l’avevo già fatto l’anno scorso e riesco ad aiutare la squadra», il commento del centrocampista francese sulla sua posizione. «Sono molto contento perché abbiamo vinto, diamo tutto e dobbiamo continuare così».
Kamara era un avversario molto tosto, che ha grande ritmo e grande passo. Il primo tempo è stato molto difficile, anche perché si buttava sempre, ma sono contento di quello che abbiamo fatto io e Zé Pedro». Poi i ringraziamenti a Pisacane: «Il mister ha sempre creduto in me. L’anno scorso, nei momenti difficili, era il primo accanto a me: quando vinciamo lo facciamo anche per lui».
Il sorriso di Adopo, per quello che ha fatto il Cagliari, è grandissimo. «Era una partita molto difficile e combattuta, siamo stati bravi a rimanere umili e a ottenere i tre punti. Sono riuscito ad aiutare la squadra a livello difensivo ma potevo fare anche di più». E, alla domanda su dove può arrivare questo Cagliari, non ha dubbi: «Lo facciamo per l’Isola e per i tifosi, ma non guardiamo indietro. Abbiamo un obiettivo chiaro e siamo concentrati ogni partita per ottenere il massimo».