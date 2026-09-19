SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI UDINESE-CAGLIARI

Poche occasioni nel primo tempo di Udinese-Cagliari, che finisce 0-0. Nei bianconeri friulani fuori Davis per infortunio, mentre Zaniolo ha rischiato il secondo giallo.

Per la prima volta in questo campionato, Fabio Pisacane cambia formazione: c’è Yerry Mina per Jacopo Fazzini, Alessandro Deiola scala a centrocampo. La prima occasione è per Zaniolo (ammonito al 4’), che al 6’ riceve palla in area e col sinistro spedisce alto non di molto. Replica Mendy all’8’, destro dal limite di poco a lato. Sempre da fuori ci prova anche Romano al 18’, parata facile per Okoye.

Maldini, che poco prima aveva provocato l’ammonizione di Karlström, rischia al 25’ con un errore in ripiegamento difensivo: recupera Davis che salta Rodríguez in tunnel, il suo sinistro piazzato è fuori di poco. Corre un rischio anche Zaniolo, che al 33’ (da già ammonito) mentre si gira dà una gomitata a Rodríguez: per Manganiello tutto regolare, ma è andato a un passo dal secondo giallo. Proprio Zaniolo, al 35’, liscia un cross basso di Kamara da sinistra e dietro di lui Vojvoda col mancino conclude alto.

L’Udinese è costretta a un cambio prima dell’intervallo e non per un giocatore qualunque: Davis, che ha un infortunio e al 37’ lascia il posto a Gueye. Quest’ultimo, pochi secondi dopo il suo ingresso in campo, viene pescato da un lancio in avanti spizzato da Zaniolo ed è provvidenziale la chiusura in piena area di Mina. Al riposo si va dopo un errore di Caprile in rinvio, recupera Gueye e il portiere del Cagliari si riscatta di piede (44’). Nel minuto di recupero leggerezza difensiva rossoblù e conclusione alta di Ekkelenkamp.

© Riproduzione riservata