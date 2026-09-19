È un Cagliari da sogno quello che ha battuto anche l’Udinese portandosi – fino al calcio d’inizio di Roma-Inter – incredibilmente a pari punti in testa alla classifica di Serie A: nelle pagelle dello 0-1 in Friuli c’è ovviamente Daniel Maldini, che ha festeggiato al meglio la convocazione in Nazionale.

Caprile 7,5

Blinda la porta con le parate su Gueye e – soprattutto – Kabasele sullo 0-0.

Zé Pedro 6,5

Prima terzino destro e poi centrale: l’Udinese non passa.

Mina 7

Ritorno da gladiatore, litiga con chiunque e chiude i varchi.

Rodríguez 6,5

Non era al 100%, ma finché è rimasto in campo non ha sbagliato nulla.

(dal 14’ st Sugawara 6,5)

Entra per dare una mano quando c’era da soffrire.

Obert 7

Sulla sinistra è ormai una certezza.

Romano 6,5

Un tiro da fuori nel primo tempo, poi si fa vedere meno delle altre volte. Ora l’Azzurro.

(dal 40’ st Gagliardini sv)

Winks 6,5

La solita regia di qualità e un tiro respinto.

Deiola 6

Prima il ritorno a centrocampo, poi a coprire in difesa.

Adopo 6,5

Fa tanto durante la partita, anche in copertura.

Maldini 7

Sempre in gol nelle tre vittorie di fila del Cagliari: risponde così all’incidente e va in Nazionale.

(dal 14’ st Kevin Carlos 6)

Entra quando ormai c’è poco da attaccare, ma aiuta la squadra.

Mendy 6,5

Da un suo fuorigioco – incredibilmente – nasce il gol vittoria.

(dal 40’ st Fadera sv)

Pisacane 7,5

Un ruolino di marcia pressoché perfetto: quattro vittorie su cinque, tre su tre in trasferta.

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