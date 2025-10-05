Risponde presente Yerry Mina, che partirà titolare alle 12.30 in Udinese-Cagliari. Il difensore colombiano negli ultimi giorni ha dovuto fronteggiare una contusione al ginocchio, come rivelato venerdì in conferenza stampa da Fabio Pisacane, ma alla fine stringe i denti e sarà regolarmente in campo nel lunch match della sesta giornata di Serie A, con cui il campionato va alla seconda sosta per le nazionali. Per il numero 26 rossoblù spazio al centro della difesa con Zé Pedro, che prende il posto di Sebastiano Luperto.

Sono tantissime le assenze con cui il Cagliari si presente alla sfida con l'Udinese. Ai già noti Belotti, Pintus, Radunović e Zappa si sono aggiunti in settimana anche Gaetano (il forfait principale, per un affaticamento ai flessori della coscia sinistra), Rodríguez e Rog, mentre il giovane Liteta è in campo ora con la Primavera contro il Torino. Torna invece Luvumbo, finora visto solo ad agosto, e l'angolano riparte dalla panchina nonostante Pisacane avesse dato indicazioni su un possibile impiego dal 1'. Il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Gennaro Borrelli, dopo il gravissimo infortunio del Gallo, con Sebastiano Esposito e Mattia Felici a supporto. Quest'ultimo potrebbe giocare a tutta fascia se il Cagliari dovesse essere schierato col 3-5-2.

Queste le formazioni ufficiali di Udinese-Cagliari: arbitra Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Su unionesarda.it il live della sfida, su Radiolina la radiocronaca in diretta di Lele Casini dal Bluenergy Stadium con il pre e post partita condotto da Carlo Alberto Melis con interviste e commenti.

Udinese (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

In panchina: Venuti, Padelli, Lovrić, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa, Ehizibue, Ekkelenkamp, Zemura, Miller, Rui Modesto.

Allenatore: Kosta Runjaić.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Zé Pedro, Mina, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; S. Esposito, Felici; Borrelli.

In panchina: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Luperto, Adopo, Kılıçsoy, Di Pardo, Cavuoti, Pavoletti, Luvumbo.

Allenatore: Fabio Pisacane.

© Riproduzione riservata