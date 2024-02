Gabriele Cioffi mastica amaro in parte, dopo l'1-1 di Udinese-Cagliari.

«Il gol di Gaetano ha un po' spento l'entusiasmo», il suo giudizio sull'andamento del match. «Potevamo chiudere la partita nel primo tempo, per la mole di gioco e le occasioni create. Poi ci siamo spenti e questo è un errore che non possiamo commettere. È un punto che lascia l’amaro in bocca, ma bisogna essere onesti: quattro punti fra Juventus e Cagliari ci stanno, avessimo pareggiato a Torino e vinto oggi sarebbe stato lo stesso».

Sulla corsa salvezza l'allenatore dei bianconeri friulani non esclude nessuna: «Sarà una maratona, sono tutti vivi e pronti a sfruttare un errore. Le maratone si vincono di testa: c'è da crescere ma andiamo avanti. Il nostro secondo tempo non è stato di livello, il Cagliari ha dato la sensazione di pungere ma non l'ha fatto».

