Dopo le critiche – molte eccessive – per la brutta prova di venerdì, Alessandro Romano riparte dalla panchina. Il centrocampista del Cagliari non è fra i titolari per Turchia-Italia, il secondo match degli Azzurri in Nations League che prenderà il via stasera alle ore 20.45 a Bursa. Roberto Mancini opta per una forte rotazione, per una gestione dei carichi viste le quattro gare ravvicinate (motivo per cui Nicolò Barella e l’altro rossoblù Daniel Maldini non sono nemmeno partiti) ma anche perché la prestazione complessiva all’esordio col Belgio è stata molto negativa.

Sono ben otto gli Azzurri diversi rispetto a tre giorni fa, le uniche conferme sono capitan Gianluigi Donnarumma in porta, Sandro Tonali a centrocampo e Francesco Pio Esposito in attacco. In Turchia-Italia c’è l’esordio assoluto in Nazionale per Sebastiano Esposito, l’ex attaccante del Cagliari ora al Sassuolo, che giocherà proprio assieme al fratello. Tra le varie novità torna Alessandro Bastoni dopo la squalifica, il play al posto di Romano sarà invece Nicolò Fagioli.

Queste le formazioni ufficiali di Turchia-Italia: calcio d’inizio alle ore 20.45, arbitra l’inglese Michael Oliver.

Turchia (3-4-2-1): Bayındır; Çelik, Demiral, Ozan Kabak; Aydın, Kökçü, Özcan, Elmalı; Arda Güler, Can Uzun; Yılmaz.

In panchina: Şengezer, Okan Kocuk, Akaydin, Aktürkoğlu, Tıknaz, Gül, Bardakcı, Yüksek, Can Kahveci, Akgün, Kadıoğlu, Eskihellaç.

Commissario tecnico: Vincenzo Montella.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali; S. Esposito, F. P. Esposito, Raspadori.

In panchina: Carnesecchi, Vicario, Romano, Calafiori, Kean, Scamacca, Mandragora, Doumbia, Cambiaghi, Vergara, Ghilardi, Di Lorenzo.

Commissario tecnico: Roberto Mancini.

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