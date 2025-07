Quarto anno di fila in serie C e quarto anno nel girone B per la Torres. L'impressione è di un raggruppamento che ha perso negli ultimi due campionati qualche corazzata (Cesena, ma anche Carrarese e Pescara) e allo stesso tempo ha aumentato il livello delle formazioni di terza fascia.

Ritorna nel raggruppamento la Juventus Next Gen, mentre l'Inter, che ha vinto il campionato primavera, è stato inserito nel girone A e l'Atalanta Under 23, giustiziera dei rossoblù nei playoff, è stata inviata in quello C.

Cinque le neopromosse dalla serie D: Bra, Forlì, Guidonia, Sambenedettese e Livorno. A queste si aggiunge il Ravenna, vincitore dei playoff, ripescato al posto della fallita Lucchese. Confermate Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Ternana e Vis Pesaro.

